El director Chuck Russell, quien lanzó al estrellato a Jim Carrey con “La máscara”, falleció el miércoles 22 de julio a los 74 años en San Diego.

El deceso fue confirmado por su abogado. De acuerdo con TMZ, el departamento de bomberos de la zona acudió a su domicilio tras recibir el reporte de un hombre inconsciente. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Aunque “The Mask”, estrenada en 1994, se convirtió en una de sus obras más recordadas, con Carrey y Cameron Diaz como protagonistas y una nominación al Oscar por sus efectos visuales, Russell también dirigió “Eraser”, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y “The Scorpion King”, la primera película encabezada por Dwayne Johnson.

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El cineasta, que impulsó la carrera de varias figuras de Hollywood, comenzó escribiendo guiones y trabajando como gerente de producción y asistente de dirección en películas independientes.

Entre sus primeros trabajos destaca el guion de “Dreamscape”, cinta sobre un joven psíquico reclutado por una agencia gubernamental que utiliza tecnología para compartir sueños y que recibe la misión de implantar una idea en la mente del presidente de Estados Unidos.

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Su debut como director llegó en 1987 con “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, película que revitalizó la franquicia y superó en taquilla a las dos entregas anteriores.

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A lo largo de su trayectoria también dirigió “I Am Wrath”, protagonizada por John Travolta; “Junglee” y “Paradise City”, en la que compartieron créditos Travolta y Bruce Willis.

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En los últimos años trabajaba con su empresa de inteligencia artificial, Neumorphic, con la que anunció dos producciones, “Hyperia” y “b”, desarrolladas, según la compañía, con inteligencia artificial generativa a lo largo de toda su cadena de producción.

Russell nació en Park Ridge, Illinois, y estudió en la universidad de esa localidad, donde comenzó a escribir y dirigir obras de teatro.

Le sobreviven su esposa, Ania, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2007, y sus hijos Logan, Riley y Carlyn.

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