Del Mundial de 1970, que fue el torneo de Pelé, el primero en transmitirse por televisión a color, al Mundial femenil de 1971, enmarcado en la emergencia de la segunda ola del feminismo, para entrar al Mundial de 1986 celebración que terminó por convertirse en un símbolo de recuperación colectiva tras el terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, para así arribar al Mundial de Futbol de 2026, con la participación de 48 selecciones nacionales y será la primera Copa del Mundo organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, transcurre la exposición “¡Nos vamos al mundial! Recortes del sueño mundialista en México”, que se exhibe en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

La muestra curada por Manuel Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y Giovanni Uriarte, investigador del Instituto Mora, es un recorrido hemerográfico y visual por los cuatro mundiales celebrados en México, y recupera la dimensión cultural, social y política de estos eventos.

Recorrerla, brinda la posibilidad de reconstruir la memoria colectiva mexicana a través de los periódicos y revistas que resguarda la Hemeroteca Nacional y brinda una oportunidad para revivir algunos pasajes de esta historia. Incluye además de publicaciones periodísticas, una sección de la gráfica mundialista como un guiño a la nostalgia para recordar o conocer a las mascotas de esos mundiales y algunas playeras, balones y artículos promocionales de la época.

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“¡Nos vamos al mundial! Recortes del sueño mundialista en México” pone especial énfasis en el Mundial Femenil de 1971, un acontecimiento histórico que redefinió el papel de las mujeres en el futbol. A pesar de su impacto social y deportivo, este acontecimiento permaneció al margen del relato oficial durante décadas.

“¡Nos vamos al mundial!", exposición que se exhibe en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México. Foto: Beatriz López, Departamento de Difusión del IIB, cortesía

La exposición recupera mucha de la cobertura que se hizo de esta justa deportiva, la cual incluye las trayectorias de las jugadoras, las condiciones en las que compitieron y el significado cultural de un torneo que abrió camino a generaciones posteriores. Y fue aquí donde México dio uno de los mejores resultados deportivos de su historia al obtener el subcampeonato.

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Obviamente destaca también el Mundial de 1970, torneo donde se incorporaron las tarjetas amarillas y rojas para amonestar y expulsar jugadores; y surgió la tradición de celebrar los triunfos de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia, a pesar de ser una época marcada por la represión luego de los movimientos estudiantiles de 1968.

El Mundial de 1986 dejó huellas como las jugadas más emblemáticas de la historia: desde el célebre gol de “la mano de Dios” y la extraordinaria jugada individual conocida como el “Gol del Siglo”, ambos realizados por Diego Maradona, hasta anotaciones memorables como la tijera del mexicano Manuel Negrete.

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“¡Nos vamos al mundial!", exposición que se exhibe en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México. Foto: Beatriz López, Departamento de Difusión del IIB, cortesía

Y así llega la muestra llega al Mundial que mañana se inaugura y que se celebrará en un contexto global profundamente transformado en lo social, lo político y lo tecnológico.

“¡Nos vamos al mundial! Recortes del sueño mundialista en México” se puede visitar de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y fines de semana y días festivos de 9:00 a 15 horas, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. A excepción de mañana que la Universidad permanecerá cerrada.

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