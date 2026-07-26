Acapulco, Gro.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Acapulco avanza en su recuperación económica y turística tras el impacto de los huracanes Otis y John, y atribuyó ese proceso principalmente al esfuerzo de los habitantes del puerto.

Además, anunció la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota, al considerar que afectaba a las comunidades rurales, y afirmó que será sustituido por obras para fortalecer el suministro de agua potable.

Durante un acto en el Polideportivo Cici Renacimiento, la mandataria señaló que el puerto registra actualmente una ocupación hotelera del 78%, cifra que, dijo, podría incrementarse durante el periodo vacacional de verano.

Lee también Sheinbaum anuncia refuerzo de la GN en Cuautla, Morelos; alista operativo "Casa por Casa" para jóvenes

Añadió que prácticamente se han recuperado todos los empleos y servicios afectados por los fenómenos naturales.

“Ustedes han visto, estamos mejorando la parte turística. Acapulco tiene ahora 78% de ocupación y estoy segura de que va a crecer durante el verano. Se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los servicios”, expresó.

[Publicidad]

La presidenta Claudia Sheinbaum durante gira en Acapulco, Guerrero, este 26 de julio de 2026. Foto: Presidencia

“Es gracias a los acapulqueños”: Sheinbaum

Sheinbaum sostuvo que la recuperación ha sido resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, encabezado en Guerrero por la gobernadora Evelyn Salgado, aunque enfatizó que el principal mérito corresponde a la población.

Lee también Reapertura de frontera a exportación de ganado ayudará a la economía: Sheinbaum; dice que México y EU perdieron por el cierre

“Es gracias sobre todo a una cosa: a las y los acapulqueños, a las y los guerrerenses que son mujeres y hombres de primera, trabajadores, que siempre, ante cualquier circunstancia, salen adelante”, afirmó.

[Publicidad]

La Presidenta aprovechó el evento para informar que el proyecto hidroeléctrico de La Parota quedó cancelado de manera definitiva, luego de que, dijo, se determinó que generaba afectaciones importantes para las comunidades de la zona rural de Acapulco.

“Ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado. Ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades”, indicó.

Lee también Sheinbaum responde a dichos de Fox sobre "meter las manos" al fuego por Ruffo Appel; "no se vaya a quemar", ironiza

[Publicidad]

Explicó que, en lugar de esa obra, el gobierno federal desarrolla un sistema de pozos y tanques elevados para garantizar el abastecimiento de agua potable en el puerto.

“Estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco. Además, van a ser tanques altos que permitan que por gravedad llegue el agua a las distintas colonias”, señaló.

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, la titular del Ejecutivo federal informó también que se ejecutan obras de saneamiento para reducir la contaminación de los ríos y trabajos de desazolve con el objetivo de disminuir el riesgo de desbordamientos durante la temporada de lluvias.

[Publicidad]

Lee también México dispuesto a revisar reglas de origen del TMEC, asegura Sheinbaum; pide que se reconozca la producción nacional

“Estamos haciendo obras de saneamiento para que no haya contaminación de los ríos y desazolvando para que tengan suficiente espacio y no se desborden en caso de una situación anormal”, comentó.

Sheinbaum explicó que una parte importante del suministro de agua para Acapulco proviene del río Papagayo, donde los huracanes dañaron la infraestructura hidráulica. Por ello, dijo, se construyen torres elevadas con pozos radiales para proteger las bombas de futuras crecientes.

[Publicidad]

“Ayer estuvimos por el río Papagayo. En los dos huracanes se echaron a perder las bombas. Ahora estamos haciendo torres muy altas con pozos radiales para que cualquier crecida del río no vuelva a afectar esa infraestructura”, explicó.

Lee también Sheinbaum reacciona a poca presencia de policías en Morelos; fortalecimiento corresponde a gobernadora y alcaldes, dice

Asimismo, anunció la renovación de las redes de distribución de agua potable en las colonias ubicadas en la parte alta de Acapulco, comenzando por Ciudad Renacimiento y extendiendo posteriormente los trabajos al resto de las zonas que presentan mayores deficiencias en el servicio.

[Publicidad]

La recuperación de Acapulco se ha convertido en una de las principales prioridades del gobierno federal desde el paso del huracán Otis, que impactó el puerto en octubre de 2023 como un ciclón de categoría 5 y provocó daños sin precedente en la infraestructura turística, viviendas y servicios.

Posteriormente, en septiembre de 2024, el huracán John volvió a afectar al estado de Guerrero, complicando las labores de reconstrucción.

em