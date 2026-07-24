Al plantearle que en ciertos municipios de Morelos solo hay cuatro policías para cuidar a toda la población de diversos delitos, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde a gobernadores de cada estado y a presidentes municipales fortalecer a sus grupos policiales, otorgar más presupuesto y capacitación para garantizar la seguridad.

“Aún con toda la Guardia Nacional, los gobernadores tienen la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales. Porque aún con toda la Guardia Nacional, necesitamos de las policías estatales, policías formadas, capacitadas, limpias, que hagan su labor. Y también los presidentes municipales, porque así es la Constitución, la autonomía municipal quedó establecida desde la Constitución del 17”, respondió.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de julio desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria federal explicó que el gobierno federal fortalece a la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con 120 mil elementos y se plantea aumentar 10 mil integrantes. Sin embargo, reiteró que en este caso, Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos y los 36 presidentes municipales, deben atender esta problemática.

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Policía de Morelos. Foto: Especial

“Los presidentes municipales tienen que hacer su parte para fortalecer a las policías municipales. Por supuesto que nosotros coordinamos desde el gabinete de seguridad, pero no podemos sustituir el trabajo de los presidentes municipales. Hay municipios que tienen policías excelentes.

“(...) Hay otros municipios que no tienen a lo mejor los recursos suficientes para poder tener la garantía de más policías, pero incluso con los policías que tengan deben de garantizar que la policía está limpia y que está haciendo una labor de proximidad. Por eso hablamos de coordinación, es la coordinación municipal, la coordinación estatal y la coordinación federal y nosotros trabajamos en todos los niveles”, explicó Sheinbaum Pardo.

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"Si hay carpeta de investigación se interviene", dice Sheinbaum

Por otro lado, se le planteó a la Jefa del Ejecutivo que además de Jesús Corona Damián entonces alcalde de Cuautla y Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, fueron detenidos este año en el marco de la Operación Enjambre y por presuntamente estar coludidos con grupos criminales en la región, hay otros casos similares que persisten en la entidad.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Morelos (24/07/2026). Foto: Captura de pantalla

“Si hay carpeta de investigación se interviene. Lo que no puede hacer el gabinete de seguridad es ponerse a investigar a todos los presidentes municipales, esa no es su función. Ahí donde hay denuncia de la ciudadanía, que un presidente municipal está vinculado o hay delitos vinculados, sea la ciudadanía, si el gobierno del Estado, sea alguna autoridad que muestra pruebas o que hace una denuncia de que un presidente municipal o presidenta municipal está vinculado, se hacen las investigaciones”, refirió.

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En ese sentido, la presidenta de México señaló que durante su sexenio se han detenido a alcaldes y funcionarios públicos con nexos a cárteles, por ejemplo, sin embargo, rechazó que se estén investigando a todos los presidentes municipales del país.

“Y ahí donde hay pruebas, se abren carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República y se procede a con orden de juez a la detención o al citatorio por parte de las autoridades correspondientes”, precisó.

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Realizan reunión regional sobre seguridad

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia informó que ayer se llevó a cabo la séptima reunión en materia de seguridad a nivel regional, donde participaron los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y su estado.

“Hemos estado presentes prácticamente en todas las reuniones y efectivamente ha sido una coordinación de la Secretaría de la Defensa, junto con la Guardia Nacional, participan los fiscales de los diferentes estados, los secretarios de gobierno y los secretarios de seguridad pública. Y se hace una estrategia por delito en donde esta coordinación, entre todas esas instancias, ha permitido a nivel regional, pues bajar también el índice de delitos de una manera importante.

“Promover también el desarrollo de la tecnología que tenga una mayor coordinación, y atendiendo a los cuatro ejes principales, fundamentalmente la coordinación y la tecnología conjunta y se han logrado a través de esto detenciones importantes de delincuentes que atraviesan a los diferentes estados, por ejemplo, como el robo de autos, ¿no? Se le da seguimiento en los diferentes lugares o bandas que también intervienen en los estados”, mencionó.

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