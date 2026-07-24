Después de que este jueves se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “fue una muy buena reunión” en la que se avanzó en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de julio en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo mencionó que la revisión del T-MEC se hace ante “una nueva visión” que tiene la administración de Donald Trump de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México.

“Fue una muy buena reunión. Van avanzando distintos temas. Hay que decir que la revisión que se está haciendo sobre una nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México. Esa es su visión”, declaró.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional (23/07/2026). Foto: Especial

Tras el encuentro, aclaró que en este momento no se tiene nuevo arancel del que ya se tenía previamente: “Y estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo en esta nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos”.

Añadió la titular del Ejecutivo federal que lo que busca Estados Unidos es mayores reglas de origen.

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Recordó que Donald Trump cuando llegó a la presidencia estadounidense planteó un incremento de aranceles a todos los países y señaló una decisión unilateral.

“México se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos y acero. Y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10% que es lo que ya teníamos antes; es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana”, explicó la mandataria federal.

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