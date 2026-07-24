Luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada expresó que “metía las manos al fuego por Ernesto Ruffo”, quien fue detenido la semana pasada por presunto huachicol fiscal; la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “no se vaya a quemar” y reiteró que el exgobernador panista acusado era el principal accionista de la empresa Ingemar.

En redes sociales, el exmandatario Fox publicó un video para defender al exgobernador de Baja California. Indicó que meterá las manos al fuego “mil veces si es necesario, creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, sé su integridad, su honestidad, conozco su familia, conozco su vida, conozco su gobierno, meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo”.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de julio en Morelos, Sheinbaum Pardo ironizó: “no se vaya a quemar” y agregó que el exmandatario estatal es el principal accionista de la empresa acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de encabezar una red de huachicol fiscal en México, Ingemar.

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El expresidente Vicente Fox Quesada. Foto: Especial

“Él es el principal accionista (de Ingemar). El caso del exgobernador es una investigación que hace la Fiscalía General de la República que les llevó un año desde el momento en que encuentran el contrabando de combustibles en tanques que venían en ferrocarril a la fecha, a la fecha de su detención. La empresa que importa es una empresa donde él es el principal accionista, pero no solamente es esta relación, sino una investigación muy profunda”, explicó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum rechaza asunto político en investigación contra Ruffo Appel

En ese sentido, la mandataria afirmó que no se trata de un asunto político y recordó que el jueves pasado también se detuvieron a ocho personas más por este caso y relacionados a la empresa que se dedicaba a importar y distribuir combustible para su venta sin reportar la cantidad real que poseían, con el fin de evadir impuestos.

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“Y después la distribución, que es parte de una operación fraudulenta. Entonces, la Fiscalía tiene que seguir dando la información y nosotros lo que comunicamos, es lo que ya comunicó la Fiscalía no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político, es directa la relación de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, expresó la presidenta esta mañana.

Exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Al preguntarle si se investiga sobre la participación de Ernesto Ruffo con una organización política y la posibilidad de que los recursos fraudulentos de estos delitos financiaron asambleas políticas, la mandataria respondió que no tiene conocimiento al respecto.

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Sheinbaum responde a investigación en Reino Unido sobre Salinas Pliego

Por otro lado, se le expuso que un tribunal del Reino Unido determinó que el empresario Ricardo Salinas Pliego abusó y espió a un abogado a quien se grabó sin su consentimiento: “La grabación realizada por agentes de Black Cube fue una afrenta a la justicia y una forma de corrupción que incluso podría constituir un delito, afirmaron jueces británicos”, reportó el martes pasado Bloomberg.

“En el caso del otro empresario, pues es también es una investigación que se hace en Inglaterra, en Reino Unido y ahí lo encuentran responsable. Pues ahí sí ni modo que digan que nosotros andamos haciendo política en el Reino Unido, ¿no? Es una falta grave que consideran las autoridades y el poder judicial de Inglaterra”, dijo.

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