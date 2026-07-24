Sergio Pérez (Cadillac) se inscribió vigésimo en la tabla de tiempos de la segunda sesión del Gran Premio de Hungría. Con las gomas blandas, 'Checo' se quedó a poco más de tres segundos de Sir Lewis.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que firmó la vuelta rápida del día, y su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo tiempo, dominaron este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Hamilton logró el mejor tiempo de la jornada en la segunda sesión, en la que la gran mayoría logró sus mejores registros con el neumático blando y antes de efectuar simulación de carrera. El astro inglés, de 41 años, que, al ganar el mes pasado en Montmeló el Gran Premio de Barcelona-Cataluña elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1, cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 18 segundos y 729 milésimas, 148 menos que Leclerc y con 499 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón mundial y ganador en esta pista el año pasado.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimoséptimo y el decimonoveno crono, respectivamente: al igual que los anteriores, con los neumáticos blandos.

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El talentoso piloto madrileño invirtió dos segundos y siete décimas más que Hamilton, del que se quedó a casi tres segundos el doble campeón mundial asturiano, a unos días de cumplir 45 años y de regreso al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que no había participado en el primer ensayo -en el que rodó con su coche el danés Fred Vesti-, marcó el decimotercer tiempo del día. Con el compuesto medio; con el que se quedó a un segundo y 964 milésimas de Hamilton, segundo en el Mundial, a 45 puntos de los 204 con los que comanda el certamen el joven boloñés.

Y el argentino Franco Colapinto -que marcó el vigésimo primer tiempo, con los neumáticos medios- y que tampoco había rodado por la mañana, apenas lo hizo durante la primera media hora de la sesión vespertina, en la que provocó durante unos minutos una interrupción, con bandera roja: al perder el control de su Alpine en la decimocuarta y última curva, dañando la parte trasera del monoplaza, en un percance en el que, por fortuna, no hubo de lamentar daños mayores.

Ferrari -segunda en el Mundial de constructores, con 285 puntos, 73 menos que Mercedes- se dio una alegría en la primera jornada del último Gran Premio antes del parón vacacional. En espera, eso sí, de conocer la situación 'real' de Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia; que se perdió el primer entrenamiento, no llegó a probar el compuesto blando y que, después de lograr el pasado domingo en Bélgica su sexta victoria del año, intentará que sus vacaciones sean aún más placenteras.

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Leclerc (1:19.075) había marcado el mejor tiempo por la mañana, en el primer libre, en el que mejoró en 484 milésimas al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -cuarto al final de la jornada- y en 543 a Hamilton, que al igual que los anteriores firmó su mejor intento con el neumático blando.

Alonso y Sainz concluyeron con el decimotercer y el vigésimo segundo tiempo, respectivamente, la sesión matinal. El genio astur -que el jueves llevó a su hijo, de apenas unos meses, al circuito en el que festejó la primera de sus 32 victorias en la categoría reina-, con nuevas evoluciones en su AMR26, había invertido, con el compuesto duro, dos segundos y 475 milésimas más que Leclerc. Del que se había quedado a cuatro segundos y 659 milésimas -con el medio- el embajador del próximo Gran Premio de España, que tendrá lugar el 13 de septiembre en Madrid.

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'Checo', con las gomas blandas, se había inscrito decimoctavo, a poco más de tres segundos, en la tabla de tiempos de una sesión en la que no participaron ni Colapinto, cuyo Alpine pilotó el estonio Paul Aron; ni Antonelli, que le cedió su Mercedes a otro probador, el danés Vesti.

En total, hubo cinco pilotos jóvenes rodando por la mañana; y el mejor parado de ellos fue Vesti, con el séptimo crono, a un segundos y 392 milésimas.

El italiano Leonardo Fornaroli, con el McLaren del australiano Oscar Piastri -octavo este viernes-, acabó decimosexto, un puesto por delante del japonés Ryo Hirakawa, a bordo del Haas del inglés Oli Bearman. Y el estadounidense Colton Herta marcó el decimonoveno crono con el Cadillac del finés Valtteri Bottas, el compañero de 'Checo'.

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El inglés George Russell, compañero de Antonelli, que acabó retirado en Spa -donde quedó atrapado en la grava, tras tocarse en la primera vuelta con Hamilton, al que tuvo que ceder el segundo puesto del Mundial- y ahora es tercero en el campeonato, a 50 puntos, marcó el quinto crono. A 99 centésimas de Leclerc. En un ensayo que el otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, acabó cuarto, a 992 milésimas.

Durante el primer entrenamiento ondeó unos minutos la bandera roja, ya que en la tercera de las 14 curvas de la pista se le rompió la suspensión trasera izquierda al Aston Martin el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll; que, por ese motivo, no rodó en el segundo ensayo.

Sainz, que había tenido una bloqueada entrando en la primera curva durante una primera sesión en la que se topó con todo tipo de vicisitudes y cerró la tabla de tiempos, acabó decimoséptimo la primera jornada del 'mejorado' AMR26, con el que Alonso concluyó decimonoveno. Y del que "después de un arranque (de temporada) desastroso", se espera vaya progresando de aquí al final de la temporada, según explicó en el Hungaroring el inglés Adrian Newey, ingeniero estelar de la F1 y 'padre' del coche verde de 2026; que añadió que está "contento con los avances que está experimentando" hasta el momento.

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Colapinto acabó antes de tiempo la que ya de por sí iba a ser su acortada actuación este viernes, con el accidente que provocó la bandera roja a falta de media hora y que dañó la parte trasera de su Alpine. A tres segundos y ocho décimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage firmó el vigésimo primer tiempo y se anotó en la tabla un puesto por detrás de 'Checo', que acabó a tres segundos.

Verstappen, a 692 milésimas, y Russell -a 933- se inscribieron cuarto y quinto, en la primera jornada de unos entrenamientos que se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.