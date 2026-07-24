Este viernes el Atlante regresa al estadio Azteca, ahora Banorte, después de 19 años de haber jugado su último partido en Primera División en este histórico recinto.

La primera localía de los Potros de Hierro es frente al América, un partido que despierta gran interés en la afición capitalina. De un lado están los seguidores azulgranas que vivirán este día con nostalgia y del otro aparecen los americanistas que, seguramente, serán mayoría para este encuentro.

Para festejar su esperado regreso al Coloso de Santa Úrsula, el cuadro azulgrana anunció por medio de redes sociales que tendrán un espectáculo en el entretiempo del juego frente al equipo de Coapa.

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Mario Bautista y AMF Kevin serán los encargados de brindar el show de medio tiempo para este encuentro, algo que dividió opiniones entre la afición.

Homenaje a leyendas del Atlante

De igual forma, el cuadro azulcrema comunicó que habrá un homenaje para las figuras de los Potros que les dieron gloria en épocas pasadas dentro del máximo circuito del futbol mexicano.

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"Hoy nos reencontramos en el Estadio Banorte y claro que estarán presentes aquellos que representaron lo que es ser Azulgrana. Antes del partido reconoceremos a las leyendas que nos brindaron gloria, a quienes también están de regreso en primera división", escribió el club en su cuenta de X.

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