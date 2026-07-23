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Este fin de semana se corre la fecha número 11 de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Hungría se alista para vivir unos días llenos de adrenalina, en los que Sergio Pérez quiere recomponer el rumbo de Cadillac para evitar otro doloroso resultado.
Después de una buena actuación en Bélgica, Kimi Antonelli es el gran favorito para llevarse la victoria en el Hungaroring para así continuar en la punta del Campeonato de Pilotos, el cual lidera con 204 puntos.
No obstante, los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, buscan complicarle la tarea al italiano. El inglés sigue de cerca a Kimi en el Mundial de Pilotos, pero el tercer lugar es de George Russell (Mercedes), posición que acecha el monegasco del equipo italiano.
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Checo Pérez quiere encontrar en Hungría una salida a la mala racha que enfrenta Cadillac. En Spa-Francorchamps, el mexicano sufrió su tercer abandono de la temporada y ha confesado estar frustrado por estos problemas.
Horarios y canales para ver el Gran Premio de Hungría 2026
Viernes 24 de julio
Práctica 1 | 5:30 horas del centro de México | F1TV
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Práctica 2 | 9:00 horas del centro de México | F1TV
Sábado 25 de julio
Práctica 3 | 4:30 horas del centro de México | F1TV
Clasificación | 8:00 horas del centro de México | F1TV
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Domingo 26 de julio
Carrera | 7:00 horas del centro de México | F1TV
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