”Sé que soy capaz de pelear por el campeonato”. Con la confianza que corresponde a un veterano de alto nivel, Noel León asegura tener todas las armas para no rezagarse en la lucha por el título de la Fórmula 2 en este 2026, año que marca su debut en la categoría.

El mexicano forma parte de la reconocida escudería española Campos Racing, un equipo que destaca por el desarrollo de talentos y por donde pasaron pilotos como Fernando Alonso y Sergio Pérez. En la presente temporada, la institución ibérica domina el campeonato de constructores y tiene en su alineación al búlgaro Nikola Tsolov, uno de los grandes prospectos del automovilismo mundial.

León es consciente de las diferencias con respecto al año pasado, cuando peleaba por los últimos lugares de la parrilla, sin casi nada en juego.

“Ahorita que tengo la oportunidad de pelear por las primeras posiciones, cambian un poquito las cosas. Hay detalles que afinar y estoy intentando hacerlo lo más rápido posible, para que no pase otra carrera con errores”, analizó el piloto regiomontano, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Después de su victoria en la carrera sprint de Mónaco, Noel se posicionó segundo en el campeonato, pero —al tratarse de una temporada que considera “de los años más competitivos en la Fórmula 2”, combinado con otros factores— cayó tres peldaños, por lo que sabe que debe mejorar y no duda en mantenerse en esa pelea.

“Lo importante es ser más constantes y sumar buenos puntos los domingos. Un buen fin de semana te puede poner segundo y al siguiente te puede bajar, pero sé que tengo el coche, el equipo y el piloto para estar peleando por el campeonato”, puntualizó Noel.

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La autoexigencia forma parte del espíritu del joven mexicano, porque sabe que no ha sido un camino fácil llegar a donde está, y por eso siempre quiere dar el “120% en cada carrera y vuelta”, para materializar su sueño.

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