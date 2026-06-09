En el marco de la Copa del Mundo 2026, los fanáticos de los videojuegos y el fútbol se encuentran de fiesta, ya que Fortnite confirmó una de las colaboraciones más esperadas de los últimos meses al incorporar al futbolista brasileño Vinícius Jr. como parte de su categoría llamada Icon Series.

La llegada de la skin de Vinícius Jr. en Fortnite ha generado gran expectativa entre los jugadores, pues contará con accesorios exclusivos como nuevos emotes y contenido temático relacionado con el Mundial, detalles que harán que esta colaboración se convierta en una de las más populares del año.

Es así que durante esta temporada, Epic Games se unirá a la euforia mundialista con contenidos más atractivos para los jugadores durante el torneo del verano. Cabe mencionar que el brasileño se convertirá en el primer jugador del Real Madrid en tener una skin oficial dentro del videojuego.

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Vinícius Jr. Foto: Especial

¿Cuándo sale la skin de Vinícius Jr. en Fortnite?

De acuerdo con la información revelada por Epic Games, la nueva colaboración estará disponible a partir del 10 de junio en la tienda de objetos de Fortnite. Algunos foros indican que en determinadas regiones el contenido podría aparecer entre el 10 y el 11 de junio, dependiendo de la actualización global de la tienda.

Los jugadores podrán adquirir diferentes artículos inspirados en el astro brasileño, incluyendo atuendos exclusivos, accesorios y emotes.

Dos skins de Vinícius Jr, uno luciendo un uniforme inspirado en los colores de Brasil y otro con un estilo urbano que refleja la personalidad del delantero

Mochila temática

Picos personalizados.

Emotes inspirados en el jugador.

A pesar de que aún no se confirma el costo de la skin del ídolo del fútbol, se especula que el precio rondará los 1,500 paVos.

VAMOS FORTNITE ⚽💥 Jun 10 pic.twitter.com/ijusylJHcA — Fortnite (@Fortnite) June 9, 2026

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