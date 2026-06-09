La cuenta regresiva rumbo a la Copa de la FIFA 2026 se encuentra causando furor entre la afición de todo el mundo, pues el próximo 11 de junio la CDMX se convertirá en una de las sedes principales del esperado torneo.

En ese sentido, por medio de redes sociales la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto compartió el recibimiento con mariachi que tuvieron los primeros turistas del Mundial que arribaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

“¡Bienvenido el mundo a la Ciudad de México! Ya estamos recibiendo en el AICM a visitantes de todos los rincones del planeta que llegan para vivir la emoción del Mundial 2026”, escribió Frausto en su cuenta de ‘X’.

“Los recibimos como mejor sabemos hacerlo: con el sonido del mariachi la riqueza de nuestra cultura y la hospitalidad que distingue a las y los chilangos”, añadió.

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Mariachi recibe a primeros turistas del Mundial 2026. Foto: Especial.

Así recibe la Secretaría de Turismo a los primeros turistas del Mundial

Al ritmo de “Cielito Lindo”, elementos del Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron acompañados por Frida Kahlo y Cantinflas, emblemáticos personajes de la cultura popular mexicana para darle la bienvenida a los aficionados.

Los uniformados amenizaron la llegada de los vuelos internacionales con la icónica tonada que acompaña a la escena pambolera en cada partido de la Selección Mexicana. Asimismo, en el video se alcanza a observar que los turistas no pudieron evitar detenerse para admirar el recibimiento que causó debate entre los internautas debido a las obras sin terminar que hay en la terminal aérea.

🌎⚽️ ¡Bienvenido el mundo a la Ciudad de México! 🇲🇽✨



Desde @turismocdmx ya estamos recibiendo en el @AICM_mx a visitantes de todos los rincones del planeta que llegan para vivir la emoción del Mundial 2026. 🛬🎉



Y los recibimos como mejor sabemos hacerlo: con el sonido del… pic.twitter.com/Yr8tKLmcOc — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 9, 2026

"¿Ya guardaron las cubetas de pintura y los charcos de la terminal? No sea que las visitas vayan a ver que apenas andan terminando su remodelación"

"Mejor arreglen los baches, la mala pintura, la basura en todo alrededor del aeropuerto"

"Por qué no muestras la realidad: obras mal hechas y sin terminar, inundaciones, baches..."

"Mientras reciben a los turistas con mariachi, a los mexicanos los reciben con todo el peso represor del estado"

Fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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