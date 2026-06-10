La cuenta regresiva para el regreso de la humanidad a la Luna ya comenzó y uno de los nombres que más interés ha despertado tras el anuncio de la NASA es el de Luca Parmitano, el astronauta italiano elegido para desempeñarse como piloto de la histórica misión Artemis III, programada para 2027.

La NASA presentará a los cuatro astronautas que viajarán al espacio en la misión Artemis III. Foto: NASA

La agencia espacial estadounidense presentó oficialmente a los cuatro integrantes que conformarán la tripulación de esta misión, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial.

Más de cinco décadas después de que el ser humano pisara la superficie lunar por última vez durante la misión Apolo 17, Artemis III buscará marcar una nueva era en la conquista del espacio.

La tripulación estará formada por Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano y Randy Bresnik. Foto: AFP

Además de Parmitano, el equipo estará integrado por los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, mientras que el veterano astronauta Randy Bresnik asumirá el cargo de comandante.

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¿Quién es Luca Parmitano, el piloto de Artemis III?

La designación de Luca Parmitano como piloto de Artemis III no es casualidad. Se trata de uno de los astronautas más experimentados de Europa, con una trayectoria que combina formación académica, experiencia militar y cientos de días acumulados en el espacio.

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Nacido en Italia, Parmitano forma parte de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2009 y también desarrolló una destacada carrera dentro de la Fuerza Aérea Italiana, donde alcanzó el rango de teniente coronel.

La tripulación estará formada por Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano y Randy Bresnik. Foto: AFP

Su experiencia operacional lo convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la comunidad aeroespacial, acumulando más de 2 mil horas de vuelo y certificaciones en más de 20 tipos de aeronaves militares, además de haber pilotado más de 40 modelos distintos de aviones y helicópteros.

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¿Qué estudió Luca Parmitano?

Uno de los aspectos que más llama la atención sobre el astronauta italiano es su sólida preparación académica.

Parmitano concluyó sus estudios de nivel medio superior en el Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" de Catania en 1995. Previamente participó en un programa de intercambio estudiantil en Estados Unidos, una experiencia que amplió su formación desde una edad temprana.

Posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Nápoles Federico II, donde desarrolló una tesis enfocada en derecho internacional. Más tarde complementó su preparación al graduarse de la prestigiosa Academia Aeronáutica Italiana en Pozzuoli, consolidando así su camino hacia la aviación militar.

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Luca Parmitano on @NASAArtemis III selection. The ESA astronaut Luca Parmitano is assigned as pilot. ESA is also providing its third European Service Module for this crewed test flight in Earth orbit, which will be key for the mission’s objective to test rendezvous and docking… pic.twitter.com/ZVuYWhyv5y — liten drage (@DrageLiten) June 9, 2026

¿Cómo llegó Luca Parmitano a convertirse en astronauta?

Tras concluir su formación como piloto militar en 2001, Parmitano comenzó a operar aeronaves AMX dentro de la Fuerza Aérea Italiana, donde obtuvo diversas certificaciones de combate y liderazgo de misiones.

Su desempeño llamó la atención de las autoridades militares, que en 2007 lo seleccionaron para formarse como piloto de pruebas experimentales en Francia, una especialización reservada para aviadores con habilidades sobresalientes.

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Dos años después, en mayo de 2009, fue elegido como astronauta por la ESA, iniciando una carrera que lo llevaría a participar en algunas de las misiones espaciales más importantes de la última década.

Las misiones espaciales que consolidaron la carrera de Luca Parmitano

El primer viaje espacial de Parmitano ocurrió en 2013, cuando despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS) a bordo de la nave Soyuz TMA-09M como integrante de las expediciones 36 y 37.

Aquella misión recibió el nombre de "Volare", una referencia cultural italiana que rápidamente se volvió emblemática dentro de la comunidad espacial europea.

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Años después, en 2019, regresó al laboratorio orbital como parte de las expediciones 60 y 61. En esa ocasión hizo historia al asumir el cargo de comandante de la Estación Espacial Internacional, una responsabilidad reservada únicamente para astronautas con una amplia experiencia operativa.

Su segunda estancia en órbita concluyó en febrero de 2020, después de permanecer más de 200 días en el espacio, una experiencia que fortaleció aún más su perfil para futuras misiones de exploración profunda.

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