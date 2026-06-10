La jornada de dispersiones para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina está a punto de llegar a su fin. Este pago corresponde al bimestre mayo-junio y es el último que percibirán los derechohabientes en el ciclo escolar 2025-2026.

Este programa pretende brindar un apoyo económico a las familias mexicanas para disminuir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes en el nivel de educación básico y está impulsado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A 2026, las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben 1,900 pesos si se tiene a un alumno inscrito al programa, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de la familia en el mismo nivel escolar también registrado al apoyo.

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Conoce quiénes son los beneficiarios que reciben su depósito HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Quién recibe su pago de la Beca Rita Cetina HOY, 10 de junio?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial emitido por las autoridades de la CNBBBJ y siguiendo el sistema de dispersiones escalonadas, este miércoles 10 de junio le corresponde recibir su depósito a aquellos derechohabientes cuyo primer apellido comience con la letra "S".

Los pagos concluirán oficialmente el próximo viernes 12 de junio, lo que quiere decir que únicamente quedan dos días más de las dispersiones, las cuales se realizarán en el siguiente orden:

Jueves 11 de junio: letra S

de junio: letra Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

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Los pagos se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026. Foto: X @Julio_LeonT

Es importante recalcar que durante julio y agosto no se realizan depósitos de la Beca Rita Cetina, ya que los estudiantes se encuentran en el periodo de vacaciones de verano.

Una vez concluido este receso escolar las autoridades del programa darán a conocer las nuevas fechas de registro, para recibir el apoyo económico durante el ciclo escolar 2026-2027.

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