El registro obligatorio de líneas telefónicas asociadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP) entra en vigor con el objetivo primordial de combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el fraude.

Esta medida estipula que los usuarios (tanto en prepago como en pospago) vinculen su identidad con su número celular de forma obligatoria, bajo la advertencia de que el incumplimiento conlleva la suspensión del servicio. Sin embargo, la centralización de estos datos genera serias preocupaciones entre los especialistas en derechos digitales, quienes recuerdan experiencias previas de vulnerabilidad sistémica en el país.

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

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Mecanismos de protección de las operadoras telefónicas

Ante el flujo masivo de información que genera este ordenamiento, las principales compañías de telecomunicaciones en el país implementan protocolos específicos para intentar garantizar la seguridad de los usuarios. De acuerdo con las políticas de privacidad y el portal de vinculación de América Móvil (Telcel), el tratamiento de los datos personales se realiza bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para evitar el acceso o divulgación indebida (limitando el uso de la información al personal estrictamente autorizado).

Además, para la modalidad remota, esta firma solicita una prueba de vida (selfie) a fin de autenticar la validez de la identificación oficial presentada.

Por su parte, Telefónica Movistar México detalla en su Aviso de Privacidad Integral que cualquier proceso de validación ante autoridades como el Registro Nacional de Población (RENAPO) u órganos electorales requiere del consentimiento expreso del titular, además de habilitar de forma permanente los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) para que los ciudadanos controlen sus registros.

Movistar aclara puntualmente que "no se almacenan datos biométricos, fotos ni copias de tu identificación" tras concluir la validación regulatoria. Asimismo, la firma AT&T México señala en sus estatutos de protección de datos que utiliza herramientas de resguardo electrónico y contractual con terceros proveedores para impedir alteraciones de información, aunque la compañía aclara que utiliza herramientas de resguardo y validación automatizada mediante fuentes oficiales para emitir los folios de registro correspondientes.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

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Los riesgos latentes de un padrón centralizado

A pesar de las garantías corporativas descritas, defensores de los derechos civiles en el entorno digital advierten que el almacenamiento masivo de datos en empresas privadas presenta fallas estructurales históricas. De acuerdo con lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y los criterios de supervisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la custodia de esta información recae directamente en las operadoras y no en una base gubernamental masiva única.

El principal temor radica en las filtraciones de bases de datos hacia el mercado negro, un fenómeno que ya afectó a registros del pasado como el antiguo padrón denominado RENAUT. Cuando la información queda expuesta, el número telefónico se convierte en una especie de "llave maestra", dado que suele estar vinculado a cuentas bancarias, correos electrónicos de recuperación y perfiles de redes sociales.

Otro de los problemas emergentes detectados por los usuarios es la aparición de líneas "fantasma". Este fenómeno ocurre cuando un ciudadano descubre que su CURP se encuentra ligada a múltiples números telefónicos que jamás contrató ni reconoce.

Ante esto, la CRT habilitó plataformas de consulta para verificar el estatus de las líneas. Se aconseja a la población realizar revisiones periódicas de su estatus ante los portales regulatorios disponibles (en donde el sistema muestra una lista cifrada de los números asociados) para detectar a tiempo cualquier indicio de suplantación de identidad y proceder a la desvinculación.

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