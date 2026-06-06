A pocos días de comenzar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados han comenzado a prepararse para el evento, alistando los boletos para asistir a los partidos y organizando reuniones con amigos para ver las transmisiones en televisión.

Este 5 de junio, Vidal Lleneras Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), se reunió con Jurgen Mainka, director de FIFA México, así como con representantes de la Dirección Legal de FIFA.

Esta reunión tuvo el objetivo de coordinar acciones conjuntas para la protección de la propiedad intelectual durante la Copa Mundial 2026, para cuidar el material audiovisual que se transmitirá en plataformas streaming y televisión de paga.

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¿De cuánto serán las multas y sanciones?

De acuerdo con el IMPI, las multas económicas por transmitir los partidos en tu negocio, bar o restaurante pueden alcanzar hasta las 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto equivale aproximadamente a 29.3 millones de pesos.

La autorización comercial de transmisión únicamente la puede conceder la FIFA y los contratos domésticos a plataformas o servicio de pago no permiten la transmisión pública de contenido, que permita obtener ingresos adicionales o cuotas extra.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México adquirió los derechos para transmitir de forma gratuita los partidos del Mundial 2026 en los llamados "Festivales Futboleros", los cuales se instalarán en diferentes puntos de la capital.

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Foto: Canva

Otras sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta, incluyen el cierre temporal de hasta 90 días de los establecimientos que transmitan públicamente contenido protegido, lo que podría derivar en pérdidas económicas.

Asimismo, aquellos que incumplan esta ley y no cuente con la licencia requerida, las acciones podrían escalar hasta el decomiso de aparatos y dispositivos utilizados para la transmisión, como pantallas, proyectores y equipo de sonido.

Estas medidas, contempladas en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, busca proteger a las marcas registradas con la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo nombre, imágenes emblemas, logotipos, frases o lemas y otros elementos.

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