La operación de la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, fue suspendida de manera temporal por la tormenta eléctrica que azota la zona norte de la Ciudad de México.

Por ello, el Cablebús informó que se inició el desembarque de los usuarios como medida preventiva de seguridad ante las fuertes lluvias en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en Línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, informó el Cablebús a través de redes sociales.

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El transporte afirmó que el servicio permanecerá detenido hasta que existan las condiciones adecuadas para operar con seguridad.

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, indicó.

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