Las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles provocaron severas afectaciones en la zona de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde avenidas, comercios y pasos vehiculares quedaron bajo el agua, dejando decenas de automovilistas atrapados y pérdidas para comerciantes.

Uno de los puntos más afectados fue el bajo puente de Avenida Insurgentes Norte, a la altura del paradero del Metro Indios Verdes, con dirección al Estado de México, donde cerca de las 20:00 horas el nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro de altura, impidiendo el paso de vehículos.

Intensa lluvia inunda Indios Verdes (22/07/2026). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Automóviles particulares, taxis y unidades del transporte público quedaron varados en medio de la inundación.

Algunos conductores optaron por apagar los motores y abandonar sus vehículos para evitar mayores daños mecánicos, mientras que pasajeros descendieron y continuaron su trayecto caminando entre el agua.

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“El agua subió en cuestión de minutos. Ya no pudimos avanzar y preferimos bajarnos antes de que el coche se apagara por completo”, relató un automovilista que permanecía a un costado de su vehículo esperando que disminuyera el nivel del agua.

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En el Cetram y las inmediaciones de Insurgentes Norte, comerciantes ambulantes también resultaron afectados. Varios puestos quedaron inundados y sus propietarios intentaban sacar el agua con cubetas para evitar que la mercancía se echara a perder.

Intensa lluvia inunda Indios Verdes (22/07/2026). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

“Todo se nos mojó. Apenas empezamos a sacar el agua y ya perdimos parte de la mercancía. Cada temporada de lluvias es lo mismo y nadie resuelve el problema”, comentó una comerciante mientras limpiaba su local.

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🚨 Las fuertes lluvias que se registraron este miércoles provocaron severas afectaciones en la zona de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero.



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Usuarios del transporte público señalaron que el avance era prácticamente imposible y que tuvieron que caminar varios metros para buscar una alternativa de traslado.

“No había forma de pasar. El camión se quedó detenido y tuvimos que bajarnos para seguir a pie, con el agua casi hasta las rodillas”, narró un pasajero.

La circulación permaneció severamente afectada durante varias horas, mientras el agua cubría los carriles inferiores del puente y provocaba largas filas de vehículos.

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Autoridades y servicios de emergencia realizaron labores para atender la emergencia y agilizar el desalojo del agua, aunque el tránsito hacia el Estado de México continuó con importantes complicaciones.

Intensa lluvia inunda Indios Verdes (22/07/2026). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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aov/cr