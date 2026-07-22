Cuautitlán Izcalli, Méx.- El Circuito Exterior Mexiquense permanecerá cerrado de manera nocturna en un tramo localizado en esta demarcación.

A través de redes sociales, el CEM dio a conocer a los usuarios que por labores de mantenimiento estará cerrado del 22 de julio a las 22:00 hrs. hasta las 05:00 hrs. del 23 de julio.

Los usuarios no podrán entrar al Circuito Exterior Mexiquense en el acceso con la carretera México-Querétaro, en dirección a Puebla.

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Circuito Exterior Mexiquense permanecerá cerrado por mantenimiento (22/07/2026). Foto: Especial

“Continua hasta llegar a la salida de la planta Ford, retorna hacia la autopista para después dirigirte al retorno a la altura de La Pera”, precisó el CEM.

Son siete horas las que permanecerá cerrada la vialidad de cuota, posteriormente los automovilistas podrán volver a circular de manera habitual.

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