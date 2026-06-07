Chalco, Méx.-La lluvia que se registra desde la tarde de este domingo ha provocado inundaciones en municipios del oriente del Valle de México, donde el agua se ha concentrado en vialidades principales y secundarias, lo que ha complicado la circulación vehicular.

En Ecatepec, en la avenida Nacional, en el límite con Tecámac el líquido se acumuló en un tramo de más de 300 metros, lo que causa molestia alos conductores que transitan por esa área.

Personal de varias dependencias del gobierno local realizan trabajos para desazolvar las redes de drenaje tapadas por la acumulación de basura que la propia corriente arrastra.

El servicio en las líneas 1, 2 y 4 del Mexibús ha resultado afectado por la concentración de líquido en el carril confinado, lo que afecta a los usuarios.

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En Chalco, en la colonia Emiliano Zapata, los residentes ha tenido que sacar las botas para que puedan caminar bajo el agua que se concentra en varias calles.

Algunos de los habitantes han tenido que colocar costales en la entrada de sus viviendas para evitar que el líquido se introduzca y dañe sus muebles.

Los vecinos denuncian que las autoridades del organismo local no han realizado trabajos de mantenimiento previo para evitar que se inunden en ese parte del municipio.

También se reportan afectaciones en vialidades primarias y secundarias de Los Reyes, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, así como en localidades de la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

dmrr