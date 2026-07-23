“Este es el quinto aniversario del Festival PAAX GNP y cada año siempre es un reto, ¿cómo hacemos para que sea todavía más impresionante y más emocionante; que traiga algo novedoso a comparación de los años anteriores? Creo que el primer elemento clave es que se trata de la primera ocasión que tendremos obras corales”, afirma Alondra de la Parra, directora artística del festival que se ha consolidado como uno de los eventos musicales de mayor pesos en el Caribe.

Una de las particularidades de esta edición es la presencia de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, lo cual —explica De la Parra— les permitirá alcanzar un repertorio al que nunca antes habían podido llegar: la Novena sinfonía, de Beethoven, la Segunda, de Mahler y una nueva versión de la Carmen, de Bizet: “Digamos que esa la primera nueva ala del festival, lo que nunca habíamos tenido, la parte de la voz. También hay un gran énfasis en España y la voz”, continua.

En esa línea entra la función inaugural, la gala ¡Viva la Zarzuela! con la participación del tenor Rolando Villazón: “Es un agasajo abrir con un programa de zarzuela en el que van a participar, por supuesto, Villazón y la soprano española Serena Sáenz. Es México y España, y el Coro de la Comunidad de Madrid y el canto de las partes más importantes del repertorio coral de zarzuela”.

Si se observa el repertorio de los últimos años, muchas veces el festival hace lo que una orquesta trabaja en toda una temporada. “Ya tenemos mucho acumulado y también una familia muy bonita de artistas y de público. Tenemos un 60% de personas que regresan y hay mucha gente que ha estado en las cinco ediciones. Cada vez es un público más recurrente. Hay que imaginar también todos los estrenos que hemos hecho, los grandes solistas que han pasado por aquí, las obras que han nacido aquí”.

Y recuerda, por ejemplo, el homenaje a George Gershwin (La vida en azul), The Silence of Sound con Chula The Clown, la Sinfonía imposible, de Arturo Márquez, entre otras. “Este es un lugar donde se ha logrado mi sueño, que el arte naciera y se fuera a un laboratorio en el que se juntara un gran talento mundial”.

Para este año, la obra que nacerá es La reina roja, de Gabriela Ortiz: “El estreno absoluto de la comisión que le hacemos a Gabriela Ortiz, que fue un tema que le sugerí cuando escuché la historia y leí sobre el descubrimiento de este sarcófago de la reina maya de Palenque, la esposa de Pakal, en 1994. Le conté a Gaby. Le dije: ¿cómo verías escribir sobre esto? Porque hablamos del liderazgo femenino de hace miles de años y de nuestras culturas prehispánicas. Y le encantó. Gabriela está triunfando hoy en todo el mundo y en nuestro festival podremos estrenar una obra de ella”.

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El otro plato fuerte de este año es @Carmen. The Reel Story, (versión semiescenificada del clásico de Georges Bizet con las interpretaciones protagónicas de Gaëlle Arquez, Arturo Chacón y Gianluca Margheri, así como la dirección escénica de Bárbara Lluch. “Es una Carmen vista a través de los ojos de la actualidad, con las redes sociales y los peligros de ésta. La conocí en Montecarlo y me dije: es la única Carmen que puedo imaginar”.

La quinta edición del Festival PAAX GNP arranca hoy y se lleva a cabo durante 11 días en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, México. Para asistir a las presentaciones no es necesario estar hospedado en el Hotel Xcaret Arte:

“La gente puede comprar su boleto y entrar como en cualquier otro sitio”.

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