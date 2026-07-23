Las celebraciones por el centenario del natalicio del historiador Miguel León-Portilla aún no concluyen en El Colegio Nacional, por lo que el martes en la noche se inauguró la muestra León-Portilla: Una vida sin final. Homenaje en su centenario, que reúne 53 libros, 21 diplomas de premios y reconocimientos, 31 fotos y tres medallas que dan cuenta de la vida y obra del reconocido nahuatlato.

Organizada por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, la muestra “permite ver“ lo que representó para México, para la Universidad Nacional Autónoma de México, para El Colegio Nacional, a través de esos reconocimientos y libros”, señaló en la inauguración de la exhibición.

Matos hizo énfasis en los 25 doctorados Honoris Causa que recibió León-Portilla a lo largo de su trayectoria. “Indican quién fue la persona a la que tantas instituciones, universidades y demás reconocieron. Eso ya nos dice quién es esta persona, este investigador”, indicó el arqueólogo.

Destacó una vitrina donde se exhibe el primero y el último libro de León-Portilla.

“Pedí mucha ayuda para que se colocara lo que yo llamo: el alfa y la omega, es decir, el libro La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que fue la tesis doctoral de Miguel León-Portilla y, al lado de ella, Soy mi memoria, su último libro, publicado por El Colegio Nacional, donde hace todo un recuento de su vida, inclusive, con alguna alusión a sus momentos finales”, expresó.

Recordaron a León-Portilla miembro de El Colegio Nacional desde el 23 de marzo de 1971 hasta su fallecimiento, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2019.

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Previo a la inauguración de la muestra, en el Aula Mayor de El Colegio se representó la lectura en atril de fragmentos de La huida de Quetzalcóatl, única obra teatral escrita por León-Portilla mucho antes de la aparición de su primer libro.

Esa lectura contó con la participación de los actores Jesús Hernández, Zabdi Blanco, Omar Silva e Iván Zambrano Chacón, pertenecientes a la Compañía Nacional de Teatro.

Sobre esto, Matos expresó que esta única obra teatral deja ver el interés de León-Portilla por la filosofía y cultura náhuatl, temas que posteriormente desarrolló en sus libros e investigaciones. “No se puede negar que mucho del contenido está impregnado de filosofía. Más tarde nos va a dar su filosofía náhuatl”, explicó.

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