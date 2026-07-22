La Secretaría de Gestión Integral del Agua y Protección Civil (SGIRP) reportó que esta noche se brinda atención a vecinas y vecinos afectados por las lluvias registras esta tarde y noche en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues el agua ingresó a sus casas.

Indicó que se realizan labores para abatir los niveles de agua registrados al interior de viviendas con bombas de achique.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y Protección Civil. Foto: Especial

Mientras en la colonia Santiago Atzacoalco, debido a la saturación de la red de drenaje, se formó un encharcamiento de 120 metros de espejo por 20 centímetros de tirante que además de afectar la vialidad, el agua ingresó a algunas viviendas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que ya atienden los encharcamientos y afectaciones que se registraron la noche de este miércoles 22 de julio en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las intensas lluvias de esta tarde.

Se formó un encharcamiento de 120 metros de espejo por 20 centímetros de tirante. Foto: Especial

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cdm