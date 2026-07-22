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La Secretaría de Gestión Integral del Agua y Protección Civil (SGIRP) reportó que esta noche se brinda atención a vecinas y vecinos afectados por las lluvias registras esta tarde y noche en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues el agua ingresó a sus casas.
Indicó que se realizan labores para abatir los niveles de agua registrados al interior de viviendas con bombas de achique.
Mientras en la colonia Santiago Atzacoalco, debido a la saturación de la red de drenaje, se formó un encharcamiento de 120 metros de espejo por 20 centímetros de tirante que además de afectar la vialidad, el agua ingresó a algunas viviendas.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que ya atienden los encharcamientos y afectaciones que se registraron la noche de este miércoles 22 de julio en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las intensas lluvias de esta tarde.
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cdm
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