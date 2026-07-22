Metrópoli | 22-07-26 | 19:27 | Actualizada | 22-07-26 | 19:27 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 22 de julio en la alcaldía .

En esa demarcación se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de caída de granizo, entre las 18:45 y las 21:00 horas de hoy.

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Además, se encuentra activa la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, hasta las 20:00 horas.

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cr

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