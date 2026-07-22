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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 22 de julio en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En esa demarcación se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de caída de granizo, entre las 18:45 y las 21:00 horas de hoy.
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Además, se encuentra activa la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, hasta las 20:00 horas.
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cr
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