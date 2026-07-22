La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se defendió de las acusaciones de Movimiento Ciudadano, por el supuesto desvío de 3 mil 300 millones de pesos para obras de mitigación de inundaciones en la ciudad, pues calificó estos señalamientos como “una burda mentira contra las obras de drenaje” que se realizan en la ciudad.

“La más reciente campaña es la burda mentira contra las obras de drenaje. Ningún interés político puede estar por encima de la verdad. La mentira no puede ser un arma de acción política. La mentira daña la democracia, deteriora la conversación pública y falta al respeto a la ciudadanía. No podemos normalizar la mentira, ni aceptarla”, dijo este miércoles.

Esta declaración ocurrió apenas unas horas después de que los secretarios de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, y el de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, también desestimaran estas declaraciones.

Este lunes, Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, explicó que el 13 de mayo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión histórica para obras de drenaje que ayudarían a evitar inundaciones; sin embargo, acusó que esto se quedó en relato, pues la ciudad se ha seguido inundando.

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Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, recordó que el 13 de mayo, Clara Brugada, anunció una inversión histórica para obras de drenaje que ayudarían a evitar inundaciones, pero la ciudad sigue con el mismo problema, dice. | Foto: Osmar Alvarado.

Ante esto, pidió que se aclaren en qué se invirtieron los tres mil 360 millones que anunció desde mayo pasado.

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“Porque la pregunta es muy simple y se la hacemos directamente jefa de gobierno, ¿dónde están los tres mil 360 millones de pesos que usted anunció? ¿Dónde están esas 318 obras?”, cuestionó.

Luego de los señalamientos, ayer, los titulares de Administración y Finanzas y de Segiagua, rechazaron la denuncia y afirmaron que los trabajos de obras hidráulicas se han realizado “de manera transparente”, en estricto apego a la ley y a la normatividad presupuestal.

En un comunicado conjunto, los funcionarios destacaron que los trabajos hechos por la Segiagua se han realizado de manera transparente y que la información de las obras que se hicieron por el Mundial pueden consultarse en el portal público que se habilitó hace varias semanas.

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