Los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton y de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, rechazaron la denuncia que hizo la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la CDMX ante la Secretaría de la Contraloría General por el posible desvío de 3 mil 300 millones de pesos que debían usarse para contrarrestar los daños por las lluvias, pues afirmaron que los trabajos de obras hidráulicas se han realizado “de manera transparente”, en estricto apego a la ley y a la normatividad presupuestal.

En un comunicado conjunto, los funcionarios destacaron que los trabajos hechos por la Segiagua se han realizado de manera transparente y que la información de las obras que se hicieron por el Mundial pueden consultarse en el portal público que se habilitó hace varias semanas.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, señaló que en dos años se ha fortalecido el presupuesto de la Segiagua, al pasar de 13 mil 266 millones, en 2024, a 19 mil millones de pesos, en 2026, lo que representa un incremento de 46% en la inversión en materia de agua.

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MC acusó a ambas dependencias del posible desvío de 3 mil 300 mdp. Foto: Segiagua/ARCHIVO EL UNIVERSAL

Señaló que cada proyecto cuenta con una trazabilidad completa: desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de los servicios contratados, vía factura electrónica, para realizar cada una de las obras hidráulicas que la ciudad ha requerido para mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias.

Por su parte, el secretario del Agua, José Mario Esparza señaló que a pesar de que en este marzo se registraron cinco veces más agua de lluvia que en 2025 y que en todo el histórico de la ciudad, se han reducido las afectaciones en distintos puntos de la capital, gracias a los trabajos encabezados por su dependencia y por la SAF.

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“Nos estamos enfrentando a la temporada de lluvias más intensa y estamos teniendo mejores resultados con menos afectaciones”, dijo, al destacar obras en colonias como Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con una inversión de 140 millones de pesos.

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Asimismo, enfatizó que “no existe desviación de recursos, existe una trazabilidad de todo, desde el punto de vista financiero, y tenemos la certeza de que las inversiones ya tienen buenos resultados, seguimos mejorando para aminorar las afectaciones que se han tenido”.

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¿Qué dijo MC?

Este lunes, Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, explicó que el 13 de mayo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión histórica para obras de drenaje que ayudarían a evitar inundaciones; sin embargo, acusó que esto se quedó en relato, pues la ciudad se ha seguido inundando.

Ante esto, pidió que se aclaren en qué se invirtieron los tres mil 360 millones que anunció desde mayo pasado.

“Porque la pregunta es muy simple y se la hacemos directamente jefa de gobierno, ¿dónde están los tres mil 360 millones de pesos que usted anunció? ¿Dónde están esas 318 obras?”, cuestionó.

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