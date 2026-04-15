Durante años, las canas se asociaron con la edad, pero hoy se han convertido en una declaración de estilo. Cada vez más mujeres deciden llevarlas con seguridad, apostando por looks que resaltan su textura y color natural.

La clave no está en cubrirlas, sino en saber cómo trabajarlas para que se vean intencionales, favorecedoras y actuales. Desde el corte hasta el styling, estos tips te ayudarán a lucir las canas con un efecto moderno —y cero envejecedor.

Apuesta por cortes con movimiento

Uno de los errores más comunes es llevar el cabello completamente plano o sin forma. Esto puede endurecer las facciones y hacer que el look se vea más rígido.

Optar por capas suaves, cortes desfilados o estilos como el bob texturizado ayuda a darle ligereza al cabello y a que las canas reflejen mejor la luz. El movimiento es clave para que el cabello se vea actual y dinámico.

Técnicas que ayudan a disminuir las canas. Foto: Freepik

Cuida el tono para evitar el efecto amarillo

La mayoría de las veces las canas pueden perder brillo o volverse amarillentas si no se cuidan correctamente.

Para mantener ese tono gris o plateado limpio, es importante usar shampoos matizantes (morados o azules) que neutralicen los tonos indeseados. Un color bien mantenido hace toda la diferencia entre un look descuidado y uno pulido.

El acondicionador de L’ORÉAL PARIS purple conditioner neutraliza los colores amarillos de las canas. Foto: captura de pantalla

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Hidrata y aporta brillo a tus canas

El cabello con canas tiende a ser más seco, por lo que la hidratación es clave. Mascarillas nutritivas, aceites ligeros y productos de brillo ayudan a que el cabello se vea saludable, suave y luminoso. El acabado glossy es lo que realmente eleva el look y lo hace ver moderno.

Juega con el maquillaje

El contraste entre piel y cabello cambia cuando aparecen las canas, por eso el maquillaje se vuelve un gran aliado si lo que quieres es lucir tus canas.

Apostar por tonos cálidos en blush, labios con vida y cejas bien definidas ayuda a equilibrar el rostro y a aportar frescura. Un buen makeup puede transformar completamente el efecto final.

Estiliza tus canas con intención

Las canas lucen mejor cuando el styling se ve pensado. Desde ondas suaves hasta peinados pulidos, todo suma. Evita looks demasiado rígidos o descuidados y apuesta por estilos que aporten textura y movimiento.

El objetivo es integrarlas. Foto: Instagram @jeannettevillanueva18

Las canas ya no son algo que esconder, sino una forma de expresión. Con los cuidados y decisiones correctas, pueden convertirse en uno de los elementos más sofisticados de tu imagen. Porque hoy, más que nunca, la belleza no se trata de edad sino de estilo.

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