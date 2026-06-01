La presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó las ausencias del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien acumula un mes de inasistencias y no se ha presentado a ninguna sesión de la Comisión Permanente, a raíz de que se dio a conocer la acusación del gobierno de Estados Unidos, quien lo vincula con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista, la legisladora de Morena dijo que a diferencia de las sesiones ordinarias del Senado, en la Comisión Permanente no se contabilizan las faltas.

“Esa es una cuestión de carácter administrativo y como ustedes observan, en esta Comisión Permanente no es que haya propietarios y suplentes, todos participamos y en determinado momento participan unos o participan otros, siempre tiene que estar el numero completo con senadores y diputados”, explicó.

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Por otra parte, dijo desconocer si el Senado le está pagando su dieta a Inzunza Cázarez y en caso de ser así como se la entrega luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas bancarias.

“No sabría yo, es un asunto que le compete al administrativo directamente”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

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