La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un juez de control vinculó a proceso a Hugo “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de Cielo, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, ocurrido el pasado 22 de mayo en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron al interior de un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, donde presuntamente el imputado y la joven se encontraban juntos, cuando Cielo fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras las diligencias ministeriales y periciales, la Fiscalía reunió diversos elementos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de Hugo “N” en el caso. Con base en ello, obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el pasado 26 de mayo por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras las diligencias ministeriales y periciales, la Fiscalía reunió diversos elementos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de Hugo “N” en el caso. Con base en ello, obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el pasado 26 de mayo por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Durante la audiencia inicial celebrada este lunes 1 de junio, el Ministerio Público presentó dictámenes periciales, entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia como parte de los datos de prueba.

Luego de valorar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio.

Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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