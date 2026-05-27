Luego de haber sido detenido y posteriormente liberado por falta de flagrancia, Hugo “N”, señalado por el feminicidio de Cielo Beanjy, estudiante de ortodoncia en la UAM Xochimilco, volvió a quedar bajo custodia de autoridades capitalinas tras entregarse en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El caso generó polémica luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieran al hombre el pasado viernes, horas después del asesinato ocurrido en un inmueble de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco. Sin embargo, el domingo el Ministerio Público especializado en feminicidios determinó dejarlo en libertad al considerar que no existían elementos de flagrancia suficientes para mantenerlo retenido.

La decisión provocó indignación y críticas en redes sociales, donde usuarios y colectivos cuestionaron la actuación de la Fiscalía capitalina, mientras familiares y personas cercanas a la víctima exigían justicia para la joven de 26 años.

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Tras la liberación, agentes de la Policía de Investigación comenzaron nuevamente la búsqueda de Hugo, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

¿Qué ocurrió con Cielo Beanjy?

De acuerdo con las investigaciones, Cielo se encontraba con su expareja dentro del domicilio donde ocurrieron los hechos. Las indagatorias señalan que la joven perdió la vida a consecuencia de diversas agresiones y que posteriormente el acusado llamó a la madre de la víctima para decirle que habían discutido y que la joven estaba inconsciente.

La noche de este martes, Hugo acudió a instalaciones de la Fiscalía capitalina, donde finalmente se entregó a las autoridades. Posteriormente, fue puesto a disposición de un juez e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se definirá su situación jurídica.

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Conforme al principio de presunción de inocencia, Hugo “N” será considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

mahc/LL