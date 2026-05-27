Con más de 100 millones de pesos de inversión y trabajos pendientes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de la remodelación de la Zona Rosa, que incluye la instalación y rehabilitación de esculturas, intervención de luminarias, señalética nueva, así como la semipeatonalización de la calle Amberes.

“Estamos contentos y contentas de recuperar la Zona Rosa, un lugar emblemático, un corredor estratégico, un espacio de gran valor patrimonial, repleto de lugares, de edificios porfirianos o barrocos, en el que históricamente se encontraron generaciones de artistas, escritores, intelectuales, soñadores que hicieron de estas calles un símbolo de libertad, de creatividad y de vida nocturna”, dijo.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación y colocación de 29 obras artísticas en tres pasajes escultóricos: avenida Chapultepec, Amberes y Génova; intervención de 800 luminarias, además de la instalación de 24 —en 12 puntos emblemáticos— en las que se transmitirán mensajes de género.

Aunque la remodelación incluyó 35 esquinas de cruce peatonal y vehicular para mejorar la movilidad, de acuerdo con la información que dio la administración capitalina, en calles como Londres, Amberes, Hamburgo y Liverpool hay cebras peatonales y otras señalizaciones a ras de suelo a las que les falta pintura.

Si bien las obras se entregaron poco después del mediodía de ayer, más tarde aún había personal pavimentando en un tramo de la calle a la altura de Génova y Hamburgo.

También se incorporaron nuevos tótems de color gris y morado, con información turística y mapas de la zona.

Se habilitará un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de los lugares más emblemáticos de la Zona Rosa, se habilitará un módulo turístico y se creará una guía.