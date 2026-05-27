El Estadio Banorte, antes Azteca, vivió un nuevo cambio de nombre: se llamará “Estadio Ciudad de México” para la Copa del Mundo del 2026 que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Tres semanas después de que el inmueble capitalino se entregó a la FIFA, la fachada ya luce su nueva identidad.

El recinto mundialista tapó con lonas rojas el patrocinio de Banorte, por lo que —desde todos sus ángulos— ya luce el nombre temporal de “Estadio Ciudad de México” para el torneo internacional que empezará el próximo 11 de junio de 2026 con un partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En imágenes difundidas por la cuenta de Estadios de México en X, antes Twitter, se observa que el color de las lonas imita el tono del Coloso de Santa Úrsula, donde aparece el nombre original de "Banorte".

Fue el pasado 15 de mayo de 2026 cuando la Controladora Deportiva Águilas confirmó la transferencia del recinto mundialista. El último partido que se jugó en el inmueble, antes de entregárselo a la FIFA, fue la ida en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Cruz Azul empató (2-2) con Chivas.

A la par del Estadio Banorte, el Estadio Akron y el Estadio BBVA pasarán a adoptar los nombres de Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

Lee también Exjugador de Sudáfrica confía que pueden sacar un buen resultado contra México

Ya quitaron el nombre del estadio también en el lado de Tlalpan.

Taparon con lonas el nombre y logo de Banorte.



Así se ve hoy, con pruebas de luz en el copete rojo. pic.twitter.com/niZyRYxUTB — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) May 26, 2026

¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el Estadio Ciudad de México?

En total, el Coloso de Santa Úrsula recibirá a cinco de los 104 partidos que se disputarán a lo largo del torneo de la FIFA.

11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica | Grupo A | 13:00 horas (centro de México).

vs. | Grupo A | 13:00 horas (centro de México). 17 de junio de 2026: Uzbekistán vs. Colombia | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México). 24 de junio de 2026: México vs. Chequia | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México). 30 de junio de 2026- Partido de Dieciseisavos - 19:00 horas (tiempo del centro de México).

- 19:00 horas (tiempo del centro de México). 5 de julio de 2026 - Partido de Octavos de Final - 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Lee también Alejandro Zendejas sí disputará la Copa del Mundo 2026; convocan al jugador del América