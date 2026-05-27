Estados | 27-05-26 | 15:16 | Actualizada | 27-05-26 | 15:16 |

Mérida, Yucatán. - La federal confirmó el primer caso de durante el 2026, el cual corresponde a un paciente del sexo masculino.

Para estas fechas de la enfermedad, por lo que este año se presenta unasignificativa de ese mal.

A nivel peninsular, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) indicó que Quintana Roo, también reportó su primer contagio del año, mientras que Campeche no presenta ningún caso de tosferina.

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La tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis y es un riesgo especialmente grave para bebés menores de un año sin esquema completo de vacunación.

Los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común, como congestión nasal, escurrimiento, fiebre ligera y tos ocasional; en lactantes puede provocar pausas respiratorias potencialmente mortales.

Aunque la disminución nacional es considerable, pues en 2025 México enfrentó el mayor brote de tosferina en más de una década, con mil 596 casos confirmados y 74 defunciones.

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JACL/cr

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