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LA PAZ, BCS. — Un velero con tres canadienses a bordo fue auxiliado frente a las costas de San José del Cabo, luego de quedar sin propulsión debido a fallas mecánicas mientras navegaba en mar abierto.
La embarcación de recreo “Maserra” presentó, durante la madrugada del martes, problemas en su sistema cuando se encontraba a unas 32 millas náuticas —casi 60 kilómetros— al oeste de esta comunidad de Los Cabos, lo que activó un operativo de apoyo marítimo.
De acuerdo con el reporte de autoridades navales y de protección civil, tras recibir la alerta, fue desplegada una embarcación de rescate para localizar al velero y verificar las condiciones de la tripulación.
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Tripulación fuera de peligro
Al arribar al sitio, personal naval confirmó que las tres personas a bordo se encontraban en buen estado de salud, aunque la embarcación permanecía sin capacidad de navegación.
Por ello se realizaron maniobras de remolque para trasladar el velero a puerto seguro y evitar riesgos derivados de permanecer a la deriva en la zona marítima.
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La Secretaría de Marina indicó que el operativo fue realizado por personal del Sector Naval de Cabo San Lucas y de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos.
Baja California Sur registra una intensa actividad náutica y turística, particularmente en la zona de Los Cabos, donde se encuentran en guardia permanente autoridades navales para la asistencia y rescate de embarcaciones turísticas, que han presentado fallas por sus sistemas o por condiciones del clima.
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JACL/cr
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