“Fuimos lastimados y perseguidos y qué lamentable, porque nosotros también somos pueblo”, expresó uno de los maestros de la Sección 22 del SNTE que vivió el enfrentamiento con un grupo de pobladores del municipio Villa de Mitla, registrado esta mañana.

El profesor denunció que durante estos hechos violentos varios de sus compañeros resultaron lesionados y otros más fueron retenidos por miembros de la comunidad; además, algunos vehículos de los docentes sufrieron daños materiales.

“Tenemos muchos compañeros que están lastimados y muchos de sus carros afectados, sus vehículos los lastimaron, o sea, que no había necesidad de eso. Venimos, como le repito, de manera pacífica como maestros, y pues ojalá que se resuelva porque me informan que hay dos compañeros de la estructura que están detenidos, quién sabe por qué”.

“Tenemos muchos compañeros que están lastimados y muchos de sus carros afectados; sus vehículos los lastimaron", dijo un maestro. | Foto: Edwin Hernández.

Hoy, un grupo de habitantes de la Villa de Mitla se confrontó con los profesores de la Sección 22 del SNTE, cuando los primeros intentaron desalojarlos del bloqueo a la carretera federal 190 y a la carretera que conduce a su comunidad.

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Hubo disparos durante el enfrentamiento

De acuerdo con el presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, se instaló una mesa de diálogo con los maestros que bloqueaban el acceso a la vía; pero las negociaciones se rompieron cuando se registró el primer choque entre los docentes y los pobladores. El edil aseguró en declaraciones a la prensa que los primeros en agredir fueron los integrantes de la Sección 22 del SNTE.

Durante este enfrentamiento hubo disparos de armas de fuego largas y de uso exclusivo del ejército. Quienes dispararon estaban vestidos de civil, pero junto a ellos estaban policías, como se aprecia en fotografías y videos que circularon en medios de comunicación y redes sociales.

Durante este enfrentamiento hubo disparos de armas de fuego largas y de uso exclusivo del ejército. | Foto: Especial.

Esaú López, edil de Mitla, no explicó sobre la presencia de estas personas armadas y en algún momento intentó sugerir que eran personas del magisterio.

Al menos 18 maestros de la Sección 22 fueron retenidos por los pobladores de la Villa de Mitla; tres de ellos fueron liberados en la zona del enfrentamiento y 15 fueron liberados en la comunidad de Unión Zapata, donde fueron retenidos en el interior de una vivienda.

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Cuando lograron la liberación de sus compañeros en Unión Zapata, un grupo de profesores prendió fuego a un tráiler.

Un grupo de profesores prendió fuego a un tráiler. | Foto: Edwin Hernández.

El intento de desalojo fracasó cuando los maestros se reagruparon y bloquearon nuevamente la carretera federal 190, pero kilómetros más atrás de donde se encontraba inicialmente la protesta, en las inmediaciones del penal de Tanivet; y prendieron fuego a llantas.

En un comunicado, la Sección 22 del SNTE responsabilizó de estos hechos al gobierno federal, al gobernador Salomón Jara Cruz, y al presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero.

Mientras que la Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación contra las personas que detonaron armas de fuego durante la confrontación entre habitantes de Mitla y los trabajadores de la educación.

Según el presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, los primeros en agredir fueron los integrantes de la Sección 22 del SNTE. | Foto: Especial.

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La intervención de la Institución Procuradora de Justicia se da luego de detectar la circulación de diversos videos a través de redes sociales.

“En dichas grabaciones se observa a personas civiles, así como a individuos que portan uniformes policiales, quienes presumiblemente habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar, en un aparente intento por dispersar la protesta”, detalló la Fiscalía.

Sección 22 del SNTE exige destitución del alcalde de Mitla

En conferencia de prensa en Oaxaca, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez Martínez sostuvo que los maestros no portaban armas durante la agresión contra ellos y afirmó que el alcalde de Mitla participó directamente en los hechos.

“Quien sí llevaba las armas, quien sí estuvo ahí, fue el presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Saúl López Quero”, señaló.

La Sección 22 informó que hasta el momento, tiene registro de 15 maestros lesionados, de los cuales 11 fueron canalizados al Hospital Regional Presidente Juárez. Además, reportó daños a vehículos de al menos 13 integrantes del movimiento.

La dirigencia sindical exigió al Congreso local la separación inmediata del cargo del alcalde de Mitla y castigo para los responsables por el uso indebido de armas de fuego y las agresiones contra integrantes del magisterio.

La secretaria general de la Sección 22 aseguró que las movilizaciones continuarán y afirmó que el movimiento mantendrá su jornada de lucha hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

“Seguiremos en la lucha y no claudicaremos hasta lograr la solución a nuestras demandas centrales”, expresó Pérez Martínez.

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JACL/cr