En diciembre pasado, Lionel Messi recibió uno de los homenajes más llamativos de su carrera. El jugador del Inter Miami, campeón del mundo en Qatar 2022, fue reconocido en India con una imponente estatua de aproximadamente 22 metros de altura en su honor.

A pocos meses de aquel momento que se volvió viral —y que incluso incluyó la presencia del propio exjugador del FC Barcelona en las calles—, el monumento dedicado al argentino ahora enfrenta un panorama incierto.

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De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades locales, la estructura representa un riesgo para la población, ya que no cuenta con la estabilidad necesaria y en los últimos días ha registrado movimientos a causa de los fuertes vientos.

La preocupación aumenta debido a que la estatua se encuentra junto a una de las vialidades más transitadas de la zona. Como medida preventiva, personal del gobierno la ha sujetado con cuerdas mientras se toma una decisión definitiva, que podría incluir su retiro en los próximos días.

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“Ingenieros del gobierno de Bengala Occidental determinaron que la estatua de la leyenda del futbol argentino en la ciudad de Calcuta no es segura. Retirarla es más fácil de decir que de hacer, pero planeamos hacerlo lo antes posible”, señaló el legislador Sharadwat Mukherjee.