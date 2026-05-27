Para Moisés Muñoz, Guillermo Ochoa merece proteger la portería de México aunque sea en uno de los tres partidos que se jugarán en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026. El exguardameta de la Selección Mexicana aseveró que “sería lo más justo” para rendirle homenaje a "Memo" por su trayectoria dentro del combinado nacional.

“Yo creo que sería lo más justo. Hay que reconocer también a nuestros ídolos y a nuestros jugadores, hablando específicamente del futbol, a los jugadores que han puesto el nombre de México en alto. Y él lo ha hecho en el escenario máximo que tenemos en este deporte, que es el Mundial. Entonces, yo creo que —como reconocimiento— es muy justo que esté en el Mundial. y que juegue incluso el Mundial”, argumentó en entrevista para ESPN.

“Moi” confía en que Guillermo Ochoa no decepcionará en el torneo de la FIFA que empezará el próximo jueves, 11 de junio, en el Estadio Banorte con un partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Sin embargo, el exguardameta reconoció que muy probablemente el portero titular de la Selección Mexicana será Raúl “Tala” Rangel. Aún así, enfatizó en que le gustaría ver a Ochoa mínimo en un partido de la justa mundialista.

“También creo que, si está dentro de las posibilidades del 'Vasco' Aguirre darle la oportunidad de jugar a 'Memo' Ochoa, lo va a hacer. 'Memo' nos ha demostrado que es un arquero que en Mundiales suele sacar su mejor versión. El mayor nivel que tiene Guillermo Ochoa lo ha puesto sobre la mesa en los Mundiales, entonces, tiene toda la experiencia y sigue teniendo las cualidades para poder vestir la camiseta de la Selección”, concluyó Moisés Muñoz.

Guillermo Ochoa, de cuarenta años, está cerca de disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana. De cara al torneo que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá, fue convocado para la concentración del estratega Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) junto con Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

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Moisés Muñoz como comentarista, durante un partido del Apertura 2019 de la Liga MX - Foto: Imago7

¿Qué partidos jugará la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Jueves, 11 de junio

México vs Sudáfrica | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Ciudad de México.

Jueves, 18 de junio

México vs Corea del Sur | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Guadalajara.

Miércoles, 24 de junio

México vs Chequia | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Ciudad de México.

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