Para Moisés Muñoz, la portería de la Selección Mexicana no es un tema de preocupación. El exguardameta respaldó el trabajo del estratega Javier Aguirre al frente del combinado nacional y aseguró que tiene plena confianza en Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo para proteger el arco tricolor en el Mundial de 2026.

Incluso, aunque algunos lo tachen de “incrédulo” o “ingenuo”, confía en que México llegará hasta un sexto partido en la Copa del Mundo.

“Contamos con arqueros como 'Memo' Ochoa que tiene toda la experiencia del mundo y que nos ha demostrado que en los Mundiales es extraordinario. Así como jugadores jóvenes como el 'Tala' Rangel que nos ha demostrado que tiene toda la capacidad para poder echarse al hombro toda la Selección Mexicana. Y Carlos Acevedo que nos ha demostrado lo mismo, ya que tiene la misma capacidad de estar en la portería”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Para el exportero del América, la combinación de futbolistas jóvenes y veteranos es una de las fortalezas que tiene la actual generación del Tricolor, misma que inició una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde el pasado seis de mayo. La expectativa de Moisés Muñoz es alta, sobre todo para el partido inaugural que México jugará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, mismo que cambió de nombre a "Estadio Ciudad de México" para el torneo de la FIFA.

“Hay una gran combinación entre jóvenes y jugadores con experiencia. Algunos de ellos son jóvenes que ya tienen mucha experiencia. [...] Tenemos un técnico que tiene muchos años de trayectoria y sabe perfectamente de qué se trata jugar un Mundial”, destacó Muñoz durante la inauguración de la cancha 100 del proyecto “Revive tu Cancha” en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Estamos en buenas manos. El hecho de jugar en casa con la ventaja de tener a favor a nuestra afición, sin duda alguna será algo muy relevante en lo que podemos confiar, y yo creo que podremos tener el mejor resultado para nuestra Selección”, sentenció el exfutbolista.

Antes de que ruede el balón en el Coloso de Santa Úrsula, la Selección Mexicana se enfrentará a Ghana, Australia y Serbia como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

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Raúl "Tala" Rangel en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Moisés Muñoz destaca la recuperación de los espacios deportivos en México

Este miércoles, 20 de mayo, se inauguró la cancha número 100 del proyecto “Revive tu Cancha”, mismo que trabaja para la rehabilitación de espacios deportivos en todo el país.

Para el exguardameta Moisés Muñoz, quien también se desempeña como director general de Juventud y Deporte de Tulum, Quintana Roo, la recuperación de las canchas no solo beneficia a niños y jóvenes que practican deporte, sino a cualquier persona que utilice los espacios públicos.

“Tiene la misma relevancia cuando no son años mundialistas. Sin duda alguna, el hecho de ser un año mundialista nos obliga a enfocarnos en el tema del futbol, pero en estos espacios no solamente se practica el futbol. También el voleibol y el basquetbol. [...] Siempre será importante mantener estos espacios en la mejor condición posible para que se aprovechen de la mejor forma posible”, concluyó Muñoz.

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