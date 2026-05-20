Aunque asegura que estar en Europa no lo tiene en la Selección Mexicana, Mateo Chávez sí reconoce que decidió emigrar al viejo continente para ser "más visto".

El lateral dejó a las Chivas en 2025 para fichar con el AZ Alkmaar, un club que el calificó como "formativo", para crecer dentro y fuera de las canchas.

"En mi caso creo que debía tomar ese riesgo, porque creo que es un riesgo el tomar la oportunidad. Tenía que crecer en otras formas fuera de lo deportivo, me ha hecho crecer y madurar mucho y al fina y al cabo la selección es una recompensa", declaró el futbolista de 22 años.

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En el Guadalajara, Chávez ya tenía un lugar, comenzaba a destacar en el Rebaño, pero desde su perspectiva era insuficiente.

"Yo fui a Europa por buscarme mi lugar aquí, para que me voltearan a ver, demostrar mi trabajo. Fui a un club formativo, esa es la verdad", aseveró el Tiloncito. "No creo que por estar en Europa estoy en selección, también me lo he ganado", agregó.

Si bien, ahora aparece en la prelista de 55 jugadores y está en la concentración tricolor como uno de los posibles 26 elementos que conformarán la convocatoria final, Mateo no se ve aún en la Copa del Mundo.

"En mis objetivos a corto plazo busco estar en la lista final, quiero ser titular y pelear por un lugar en la Selección Mexicana", explicó.

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Mateo Chávez, canterano del Guadalajara. FOTO: @AZAlkmaar

Mateo Chávez quiere a La Hormiga González en Europa

Armando González es para muchos la siguiente revelación del futbol mexicano. Se ha convertido en el hombre importante en el ataque de las Chivas y para Mateo, tiene todo para destacar en Europa.

"Armando está en un gran momento y en su actualidad creo que se puede saltar ese paso. Él demostró que está para dar el siguiente paso y puede ir a un gran equipo, en otra liga y le irá bien", concluyó Mateo Chávez.

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