¿Quién es Daniel Quintero, el árbitro de la final que fue jugador y dirigido por Miguel Herrera?

Este domingo, el árbitro Daniel Quintero Huitrón se llevará los reflectores como el encargado de impartir justicia en la final de vuelta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul; sin embargo, antes de convertirse en silbante, el tapatío tiene una historia ligada al futbol como jugador, donde incluso fue dirigido por Miguel Herrera.

Los primeros pasos de Huitrón en el futbol se dieron en la Colonia La Experiencia, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Después de una larga carrera amateur, logró debutar en Primera División con los extintos Tecos de la UAG, entonces dirigidos por el Piojo Herrera. De hecho, en su debut, ingresó al campo de juego nada más y nada menos que por un histórico de la Liga MX como Rubens Sambueza.

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Su carrera como futbolista fue breve. De Tecos pasó a los Linces de Tlaxcala, y "se retiró" en 2015 con los Pioneros de Cancún.

Su nueva vida como árbitro empezó en 2016. Allí siguió los pasos de su padre Arnulgo y su hermano Marcos, quien fuera asistente durante el Mundial de Brasil 2014.

Desde entonces, recorrió las canchas de Tercera División, Liga Premier, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Expansión MX y Liga MX, donde debutó en 2021. Dos años más tarde, recibió el Gafete FIFA y le valió para arbitrar en partidos de Liga de Campeones de CONCACAF, Leagues Cup y Nations League.

Ahora, con más de 100 partidos como árbitro en la Liga MX, tendrá su mayor reto hasta ahora: la gran final del Clausura 2026 entre dos equipos grandes como Pumas y Cruz Azul.

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