Antonio Mohamed "está feliz en Toluca", asegura el presidente de los Diablos, Francisco Suinaga

El éxito del Toluca en estos últimos años no se podría entender sin la figura de Antonio Mohamed, el cerebro detrás de los equipos ganadores de los Diablos, que el próximo 30 de mayo buscarán conquistar la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Por eso mismo, muchos clubes tanto del futbol mexicano como de otros países, han intentado "robarle" a los Diablos a su director técnico, pero, de acuerdo con el presidente del equipo, Francisco Suinaga, el Turco todavía será escarlata.

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Con declaraciones recuperadas por Mediotiempo, Suinaga mencionó que “Tony es un gran capitán que tenemos al frente del equipo, los logros hablan solos, ni siquiera se ha tocado (el tema de la continuidad) él está feliz, nosotros estamos felices. Hoy, estamos enfocados en el partido del sábado 30, después, esperemos la celebración, ya veremos muchas cosas, pero no es algo que estemos ni discutiendo, ni evaluando”.

De hecho, al Turco todavía le queda una año de contrato, y en caso de vencer a Tigres en Concachampions, la directiva escarlata seguramente le renovará por más años. Aún así, Suinaga entiende que otros equipos quieran quitarle a su entrenador, sobre todo cuando se trata de clubes argentinos.

“Tony tiene un año mas de contrato. Siendo un técnico tan exitoso y en un proyecto tan bueno como Toluca, tiene mucha atención alrededor y siempre habría interés en lo que estamos haciendo, y en la capacidad que tiene como director técnico, esos es natural y es un hecho”, destacó.

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