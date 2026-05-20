Héctor Herrera falla penalti decisivo y Houston Dynamo es eliminado

Este martes el mediocampista mexicano Héctor Herrera se convirtió en el villano del Houston Dynamo, al fallar el penalti decisivo que eliminó a su equipo de la US Open Cup contra el St. Louis City SC.

En los cuartos de final del torneo, el Dynamo empató 0-0 contra St. Louis y el partido se definió desde los once pasos, y tanto Guilherme como Herrera fueron los futbolistas de Houston que fallaron.

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En la definición por penales, el experimentado futbolista mexicano fue el encargado de cobrar el cuarto penalti de Houston, que se encontraba con dos penaltis de desventaja ante sus rivales.

Herrera intentó definir colocado al poste izquierdo de Roman Bürki, pero el portero suizo adivinó su disparo y lo atajó.

De inmediato, HH se llevó los brazos a la cabeza y lamentó su error, mientras St. Louis festejó su pase a las semifinales del torneo, donde buscarán coronarse por primera vez en su historia.

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