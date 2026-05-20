América vs Gotham FC: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la CONCACAF W Champions Cup

Este miércoles las Águilas del América enfrentarán en el estadio Hidalgo al Gotham FC en las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup, el torneo de clubes más importante de la región, donde las dirigidas por Ángel Villacampa buscarán consagrarse no sólo como las mejores del país, también a nivel internacional.

Después de conquistar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, las Águilas comenzaron su preparación para enfrentarse a unas viejas conocidas, las actuales monarcas de la NWSL de Estados Unidos, que el año pasado las eliminaron en esta misma instancia. Ahora, con ganas de revancha, sueñan con el pase a la final.

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El Gotham FC también llega en buen momento. Vienen de vencer al Seattle Reing (0-2) en lo que fue su quinto partido al hilo sin caer y en esta competición tampoco conoce la derrota, ya que arrastra una racha de 7 victorias y 3 empates.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO AMÉRICA FEMENIL VS GOTHAM FC?

Día: miércoles 20 de mayo

Horario: 17:30 horas

Estadio: Hidalgo, Pachuca

Transmisión: ESPN y Disney+

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