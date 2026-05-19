América busca el boleto a la final de la CONCACAF W Champions Cup ante Gotham FC: “Llegamos con ilusión”

En el América, la emoción y los festejos por el tercer campeonato de la Liga MX Femenil duraron menos de 48 horas, ya que de inmediato se prepararon para enfrentar las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup frente al Gotham FC, campeonas vigentes del torneo y verdugas de las Águilas hace un año en esta misma instancia.

Esta vez, la serie entre las campeonas del futbol mexicano y de la National Women's Soccer League de Estados Unidos se definirá en el estadio Hidalgo, de Pachuca, y entregará un boleto a la gran final a disputarse el sábado.

Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, mencionó en conferencia de prensa que su equipo arrastra una racha de partidos significativa, pero que tiene “la energía y las ilusiones intactas” y “una motivación extra” tras consagrarse campeonas ante Rayadas.

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El título obtenido después de cuatro subcampeonatos liberó a las azulcremas y ahora “más que presión, llegamos con ilusión. Cuando uno viene de ganar tiene una sensación y creo que el torneo ha sido muy bueno, el equipo muy regular, tuvimos una Liguilla muy dura pero hemos sido capaces de, una vez más, caernos, levantarnos y llegar a esta instancia que no todos los equipos son capaces de clasificar, ahora estamos mucho más preparados que la ocasión anterior”, agregó el estratega español.

¡Nos vamos a Pachuca, Campeonas! 💪😁🔜



Nuestra aventura continúa en W Champions Cup. 🦅 pic.twitter.com/7ZOt9ZMHO8 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 19, 2026

Gotham, que terminó en segundo lugar de su llave con tres victorias y un empate, cuenta con figuras como Bruninha, Midge Purce y Khyah Harper; pero para Scarlett Camberos, el conjunto americanista llega en un mejor momento que cuando se vieron las caras el año pasado.

“Éramos un equipo muy diferente, habíamos terminado la Liguilla con sensaciones muy diferentes. Hoy llegamos con mucha confianza, el equipo está listo, siempre competitivo y listo para ganar”, mencionó la atacante.

Las Águilas ya conquistaron México, ahora buscan dar el salto, dominar CONCACAF y buscar su boleto a la Copa Mundial de Clubes de 2028.

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