Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la final de ida y de vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Dos días nos separan del primer episodio del 'Clásico de la Obsesión', como se denomina en redes sociales a la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul, protagonistas de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La emoción, la expectativa y la tensión aumenta con el paso de las horas.

Para fortuna de los aficionados universitarios y cementeros, así como del resto de los amantes del futbol mexicano, ambos partidos serán transmitidos por televisión abierta y por redes sociales.

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El primer episodio de la final tendrá lugar en el estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul logró el permiso para poder jugar como local. La vuelta, donde se definirá al campeón del Clausura, se jugará en el estadio Olímpico Universitario.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver EN VIVO la gran final entre Pumas y Cruz Azul.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA FINAL ENTRE PUMAS Y CRUZ AZUL?

IDA: Cruz Azul vs Pumas

Día: jueves 21 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, LayvTime (YouTube)

VUELTA: Pumas vs Cruz Azul

Día: domingo 24 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, LayvTime (YouTube)

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