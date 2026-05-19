Después de un camino largo y exigente, Pumas y Cruz Azul están listos para disputar el partido que definirá al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX. Dos de las instituciones más representativas del futbol mexicano se citan en el momento más importante del torneo, con la ilusión de coronar una temporada de esfuerzo y devolverle la alegría a sus respectivas aficiones, que han acompañado cada paso en este recorrido.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un choque cargado de historia, rivalidad y orgullo capitalino. Más allá de lo que está en juego dentro de la cancha, el enfrentamiento revive viejas memorias e historias, ingredientes que elevan la expectativa alrededor de una final que promete intensidad, emociones y un nuevo capítulo en la rica tradición de ambos clubes.

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Una de esas historias tiene como protagonista a Keylor Navas, legendario portero del Real Madrid y actual guardián del arco universitario, quien ha defendido con carácter y liderazgo la portería de Pumas. De manera curiosa, el costarricense se encuentra ante la posibilidad de levantar su segundo trofeo en el Estadio Olímpico Universitario.

El exfutbolista del Paris Saint-Germain, considerado uno de los mejores arqueros en la historia de la CONCACAF, tuvo un primer contacto con el futbol mexicano en 2005, cuando iniciaba su carrera con el Saprissa. En aquella ocasión, el conjunto costarricense se impuso a Pumas en una final de la Liga de Campeones de la Concacaf llena de goles.

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Aunque en ese entonces formaba parte del plantel como suplente, Navas fue testigo del título conseguido por el cuadro morado en territorio auriazul. Hoy, casi dos décadas después, el destino le presenta un escenario similar, pero con la oportunidad de ser protagonista y, con el apoyo de la afición local, buscar coronarse campeón en suelo mexicano.