El dos veces campeón Carlos Alcaraz anunció el martes que no podrá competir en la próxima edición de Wimbledon, el torneo de Grand Slam sobre césped, debido a una persistente lesión en la muñeca.

Alcaraz se lesionó la muñeca derecha en el Abierto de Barcelona el mes pasado y ya se había retirado del Abierto de Francia, que comienza este fin de semana. Conquistó el Slam sobre arcilla los dos últimos años.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", publicó el astro español en sus redes sociales.

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Comenzó el año consagrándose campeón del Abierto de Australia, con lo que se convirtió en el hombre más joven en completar la colección de los cuatro grandes títulos del tenis.

Será la primera vez que Alcaraz no acude a Wimbledon desde 2021.

“Te echaremos de menos, Carlos”, escribió el Slam británico en sus redes sociales.

Alcaraz se coronó en Wimbledon de forma consecutiva en 2023 y 2024, al derrotar a Novak Djokovic en ambas finales. Perdió la final el año pasado ante Jannik Sinner, en otro capítulo de lo que se perfila como una rivalidad generacional.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos”, comentó Alcaraz sobre su ausencia en Wimbledon y el torneo previo en el Queen’s Club de Londres.

Con foja de 31-1 en las tres últimas temporadas, Alcaraz había demostrado con creces que el césped era una de sus superficies favoritas.

La gira estadounidense en cemento, con los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati para culminar en el Abierto de Estados Unidos en agosto, asoma ahora como el objetivo para la reaparición del siete veces campeón de Grand Slam.

“Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, añadió al cerrar su mensaje con el emoticono del corazón.

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