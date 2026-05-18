Video: Pato O'Ward sufre fuerte accidente en práctica de la Indy 500

Alexander Rossi hizo un trompo al pasar por la segunda curva y se estrelló con fuerza contra el muro exterior durante la práctica del lunes en el Indianapolis Motor Speedway.

El choque de Rossi fue el primero del mes en el óvalo de 2,5 millas y ocurrió horas después de que los funcionarios de IndyCar sancionaran a dos autos por infracciones al reglamento durante la clasificación del domingo para las 500 Millas de Indianápolis.

El auto del piloto de Ed Carpenter Racing sufrió daños importantes un día después de que el ganador de Indy en 2016 se quedara a nada de conseguir su primera pole en las 500. Cuando Rossi salió de su auto número 20, se le vio inestable mientras subía a un vehículo que lo trasladó al centro médico del infield.

No hubo información inmediata sobre el estado de Rossi, aunque otros dos pilotos involucrados —el mexicano Pato O'Ward y Romain Grosjean— fueron revisados y dados de alta del centro de atención.

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Rossi viró al entrar en la curva, luego se impactó contra el muro exterior y se deslizó por la pista con parte de la nariz de su auto sobre el muro. O'Ward, que venía detrás, no pudo evitar el contacto con el costado del auto de Rossi y terminó deslizándose a través de la pista delante de otros pilotos antes de golpear el muro interior, lo que provocó una gran nube de humo.

A big incident in Indy 500 Practice as Alexander Rossi hits the wall. Pato O'Ward also involved. pic.twitter.com/gqK1ceUfVS — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 18, 2026

Al menos cuatro equipos tendrán que reparar sus autos principales, incluido uno en cada una de las tres primeras filas de la parrilla de salida de 33 autos.

Además de Rossi, que tuvo mejor clasificación y saldrá segundo, O'Ward, de Arrow McLaren, obtuvo el sexto puesto de salida. Conor Daly se clasificó octavo en la parrilla de 33 autos, pero su auto de Dreyer & Reinbold sufrió daños por escombros. Grosjean, de Dale Coyne Racing, se quedó con el puesto 24 para la carrera del domingo, que agotó las entradas.

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El incidente ocurrió unos 30 minutos después de iniciada la sesión de práctica programada de dos horas. Pero se perdieron aproximadamente los últimos 55 minutos por lluvia.

Josef Newgarden, de Team Penske, registró la vuelta más rápida de la sesión de práctica abreviada con una velocidad de 226,198 mph. La práctica final de las 500 Millas de Indianápolis se realizará el viernes.