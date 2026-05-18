Tom Brady deslumbra con su talento sobre la pasarela en Times Square

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Uno de los deportistas más aclamados de los últimos tiempos es Tom Brady, quien se convirtió en una leyenda del futbol americano al cosechar siete anillos de a lo largo de su carrera. Ahora, el exmariscal de campo está al acecho de apoderarse de las pasarelas.

El legendario jugador estadounidense formó parte del desfile de la colección Gucci Resort 2027. De esta forma, Brady hizo su debut como modelo en la icónica plaza de Times Square.

Durante la fiesta de moda del sábado, el siete veces campeón de la NFL portó un atuendo que brillaba por su elegancia. El dueño minoritario de Las Vegas Raiders cruzó la pasarela con unos pantalones de cuero negro, junto a una chamarra del mismo material y color, que acompañaban su camisa negra y el calzado tampoco desentonó. Además, en su muñeca izquierda portaba un reloj que realzaba su imagen.

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Brady estuvo acompañado de otro siete veces campeón, aunque en otro deporte. El piloto e ícono de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, apareció en esa misma pasarela junto al ex de los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde estuvieron Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Kim Kardashian y otras celebridades.

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