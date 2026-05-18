¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en Puebla? Historial y resultados

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Con la mira puesta en lograr una actuación histórica en la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en casa, la Selección Mexicana inicia este viernes sus últimos duelos de preparación rumbo al torneo de la FIFA.

El primero de ellos será en Puebla, ciudad que se alista para recibir al conjunto dirigido por Javier Aguirre, que se enfrentará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a Ghana, una de las selecciones más fuertes de África y también participante del certamen mundialista.

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Tras varios días de intenso trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, el combinado nacional —integrado en su mayoría por jugadores de la Liga MX— buscará ofrecer una buena exhibición que devuelva la confianza a la afición.

La visita a Puebla no es nueva para el Tricolor, que regresa a una plaza donde en sus últimas presentaciones ha conseguido resultados positivos, una situación que alimenta la expectativa de mantener esa inercia favorable.

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ASÍ LOS NÚMEROS DE MÉXICO EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC

El Estadio Cuauhtémoc, conocido como el “Coloso de la Colonia Maravillas”, recibirá a la Selección Mexicana por decimotercera ocasión, en una historia que comenzó en 1968 y en la que el equipo nacional ha convertido a la Angelópolis en una auténtica fortaleza, respaldado por una racha positiva.

La última derrota del Tricolor en territorio poblano se remonta a 1980, cuando cayó 1-2 ante Olimpia de Paraguay. Desde entonces, el conjunto nacional presume una racha de seis partidos sin perder en esta plaza, consolidando su dominio en el inmueble.

El antecedente más reciente se dio en 2024, cuando México empató 2-2 frente al Valencia de España en un duelo amistoso disputado en el mismo escenario.

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